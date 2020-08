Lampedusa esplode, 1500 migranti. Il sindaco: “Conte è sparito, farò una protesta clamorosa” (Di venerdì 21 agosto 2020) Proseguono senza soluzione di continuità gli sbarchi a Lampedusa, con altri 19 migranti intercettati a bordo di un barchino dagli uomini della Capitaneria di porto. Si aggiungono ai 267 approdati in poche ore in sette sbarchi sulla più grande delle Pelagie, dove l’hotspot di contrada Imbriacola è ormai al collasso. “L’ultimo aggiornamento parla di poco meno di 1.500 ospiti, una condizione insostenibile, un dato sconvolgente”, dice all’Adnkronos il sindaco Totò Martello, sottolineando che in discussione c’è lo stesso concetto di accoglienza. “Siamo davanti a una gravissima mancanza di rispetto, all’inosservanza di regole che dovrebbe rispettare in primo luogo il Governo che le ha stabilite”. Il sindaco di ... Leggi su secoloditalia

Mentre il governo presieduto da Giuseppe Conte prova a sminuire il fenomeno dell'immigrazione o addirittura rimane in imbarazzato silenzio dinanzi ad esso, gli sbarchi a Lampedusa continuano senza sos ...

La nave quarantena 'Aurelia' ce l'ha fatta a attraccare al porto di Lampedusa e da ieri è iniziato l'imbarco di 250 migranti.

La nave quarantena ‘Aurelia’ è finalmente riuscita ad attraccare al porto di Lampedusa ieri 19 agosto. Dopo i vari tentativi dei giorni scorsi di entrare nel porto, sono potute così cominciare le oper ...

