Lampedusa, 1.400 migranti sbarcati nella notte: il sindaco scrive a Conte (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa. Ma gli hotspot e le case di accoglienza sono pieni oltre ogni limite e il sindaco ha deciso di scrivere a Conte per denunciare la situazione. Millequattrocento migranti sono sbarcati intorno a mezzanotte sull’isola di Lampedusa. Immediati i soccorsi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

