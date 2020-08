Intubato per 3 mesi, muore infermiere: "Si è ammalato in prima linea contro il Covid" (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo tre mesi di ventilazione artificiale è morto ieri all’ospedale San Gerardo di Monza Javier Chunga, infermiere di 59 anni di origini peruviane, che lavorava nel reparto di terapia intensiva del Valduce di Como. Qui ha curato i malati di Covid fino a quando, a maggio, si è ammalato anche lui ed è stato curato per una ventina di giorni nel suo ospedale prima del trasferimento alla terapia intensiva del San Gerardo“Javier - ha spiegato alla Provincia di Como Mario Guidotti, primario di neurologia del Valduce - è il primo infermiere a lasciarci. Uno dei nostri che si è battuto in prima linea durante i ... Leggi su huffingtonpost

Si è ammalato lavorando nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Valduce di Como, al fianco dei pazienti che curava con attenzione e passione, come faceva da tanti anni, anche durante l'emergenz ...

