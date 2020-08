Inter, in caso di vittoria in Europa League nessun premio per Antonio Conte (Di venerdì 21 agosto 2020) L‘Inter si appresta a vivere una serata storica. 10 anni dopo il Triplete, i nerazzurri ritornano in una finale europea. La sfida col Siviglia è in programma questa sera alle ore 21:00 a Colonia. Un appuntamento speciale soprattutto per Antonio Conte che in bacheca ancora non vanta un trofeo Internazionale da allenatore. Oltre alla gloria, sono previsti 3.2 milioni da distribuire a ciascun individuo della rosa in caso di vittoria. Per tutti, ma non per Antonio Conte. Nel contratto del tecnico infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, non è previsto alcun premio in caso di successo in Europa League. Leggi su sportface

