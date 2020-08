Inter, Conte a caccia di un successo internazionale (Di venerdì 21 agosto 2020) per raggiungere i sei allenatori nerazzurri che lo hanno già preceduto Antonio Conte vuole assolutamente vincere la partita di questa sera. Il tecnico nerazzurro – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole ripercorrere le orme dei sei allenatori che lo hanno preceduto. Sarà addio anche in caso di vittoria? Nessuno può saperlo, ma l’obiettivo è uno soltanto: alzare l’Europa League per poter entrare nella storia dell’Inter. Poi arriverà il momento di guardare al futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - SkySport : Europa League, Inter: Eriksen e Sanchez si allenano agli ordini di Conte Venerdì alle 21 la finale Siviglia-Inter… - Glongari : #Inter ottimismo per il recupero di #Sanchez in vista della finale. Il cileno dovrebbe essere a disposizione di… - Il_Mago_KK : RT @Corriere: Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - _enz29 : RT @FcInterNewsit: GdS - Inter, premio da 3,2 mln per squadra, staff e dipendenti in caso di vittoria. Ma non per Conte -