Inter, che delusione. L'Europa resta stregata per l'Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Inter perde la finale d'Europa League contro il Siviglia in una notte carica di rimpianti per i nerazzurri. Gli spagnoli hanno meritato, trascinati da un grande Banega che è passato come una meteora nel cielo Interista, talento inespresso a San Siro, ma che si è confermato trascinatore e leader di un gruppo che all'Europa League ha legato i suoi momenti più belli nella storia recente: 6 vittorie in 15 anni. Chiamatela Siviglia League. L'Inter perde e non fa cadere due muri ormai troppo alti per il calcio Italiano: dal 2010 manca un trofeo Internazionale e addirittura dal 1999 quello che una volta si chiamava Coppa Uefa ed era il giardino di casa nostra e che da allora è un frutto proibito.I rimpianti sono legati agli errori nel momento ... Leggi su panorama

