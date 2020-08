Immigrazione, sindaca di Augusta vieta sbarco nave quarantena Aurelia (Di venerdì 21 agosto 2020) Augusta (SIRACUSA) (ITALPRESS) – La sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro, ha disposto con un'ordinanza il divieto di sbarco nel porto di Augusta della nave per la quarantena dei migranti Snav “Aurelia”, con a bordo 273 tunisini. “Stamane – scrive la sindaca Di Pietro sul suo profilo Facebook – ho avuto notizia dell'arrivo presso il nostro porto commerciale di Augusta della nave Aurelia della compagnia Snav, per la giornata di domani. In questo delicato frangente di pandemia ed in assenza di indicazioni certe da parte del governo regionale che, al di là della ordinanza numero 31 del 9 agosto, non ha adottato misure idonee a tutelare il ... Leggi su iltempo

Nessuno vuole la nave quarantena: anche Augusta chiude ai migranti

Non c'è pace per la nave Aurelia, l'imbarcazione da alcuni giorni usata per isolare in quarantena almeno 273 migranti sbarcati nei giorni scorsi lungo le nostre coste. Dopo il no all'approdo decretato ...

