Il raduno della Lazio a Formello: c'è Kiyine, non Escalante (Di venerdì 21 agosto 2020) La stagione è cominciata. La Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista dell'annata che la riporterà, per la prima volta dal 2007, a giocare in Champions League. A 20 giorni dall'ultimo impegno in ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : raduno della Juventus, Demiral già al lavoro prima del raduno: vuole convincere Pirlo Sky Sport La squadra di Inzaghi a Formello per l'inizio della stagione 2020-21. Domenica la partenza per Auronzo

La stagione è cominciata. La Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista dell'annata che la riporterà (per la prima volta dal 2007) a giocare in Champions League. A 20 giorni dall'ultimo impegno in camp ...

PRE-AGONISTICA, AL VIA AI CAMPI STUARD L’ATTIVITA’ 2020-21 CON I RADUNI DI UNDER 14 E UNDER 13 (FOTO)

Parma, 21 Agosto 2020 – E’ iniziata oggi pomeriggio, Venerdì 21 Agosto 2020, l’attività della Pre-Agonistica dell’Attività di Base del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913 per stagione 2020-21, con ...

