Goffredo Bettini a Matteo Renzi. "Guida la 'terza gamba' moderata, può valere un 10%" (Di venerdì 21 agosto 2020) “Nell’alleanza servono tre gambe: la sinistra, il Movimento 5 Stelle e un area moderata, riformista e liberale che conta nell’opinione pubblica il 10%, ma che attualmente è spezzettata, afona e non rappresentata. Tale area è un bene se si dovesse unificare. Spetterà ad essa scegliere le alleanze. Dico solo che io la ritengo indispensabile, nello schieramento democratico. Darebbe maggiore ariosità, libertà, occasioni di confronto sulle idee; permettendoci di superare il rapporto solitario tra noi e i 5 Stelle, che alla lunga potrebbe diventare povero e persino stucchevole”. Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale dem, in un articolo pubblicato dal Foglio.“Renzi ha accettato di stare pienamente dentro al processo politico italiano. ... Leggi su huffingtonpost

“Nell’alleanza servono tre gambe: la sinistra, il Movimento 5 Stelle e un area moderata, riformista e liberale che conta nell’opinione pubblica il 10%, ma che attualmente è spezzettata, afona e non ra ...Ha detto che il Pd sta perdendo la dignità per colpa del suo gruppo dirigente. Si è pentito? “Non mi sono pentito affatto. Il Pd come partito riformista a vocazione maggioritaria non esiste più. Nicol ...