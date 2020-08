Covid, contagi in aumento: si ipotizza riapertura del Loreto Mare (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTroppi i contagi degli ultimi giorni, dove la media si sta assestando intorno ai 50 positivi in più ogni 24 ore. È per questo che, nel vortice che si è svolto ieri mattina nell’Unità di Crisi della Regione Campania, si è parlato di un’eventuale riapertura del Covid center dell’ospedale Loreto Mare. Il piano d’emergenza prevederebbe il trasferimento dei pazienti attualmente ospitati nel nosocomio di via Vespucci per lasciare spazio ai malati Covid. La decisione definitiva però non è ancora arrivata e a influire sulla decisione finale saranno senza dubbio i bollettini dei prossimi giorni. La Regione Campania e l’Unità di Crisi hanno previsto, intanto, fino a 70 posti ... Leggi su anteprima24

