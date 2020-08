Covid a Terracina, ragazza positiva nello stabilimento: paura in spiaggia e nel residence (Di venerdì 21 agosto 2020) LATINA Tutti a casa. Di corsa. La paura arriva in spiaggia a mezzogiorno, al Lido di Enea, a Terracina. Lo stabilimento - che fa parte dell'omonimo residence - è gestito dalla Lega Navale... Leggi su ilmessaggero

HuffPostItalia : Torna dalla Sardegna e va al mare a Terracina, ma è positiva al Covid: sgomberato stabilimento - romi_andrio : RT @HuffPostItalia: Torna dalla Sardegna e va al mare a Terracina, ma è positiva al Covid: sgomberato stabilimento - Marco_chp1 : RT @infoitinterno: Torna dalla Sardegna e va al mare a Terracina, ma è positiva al Covid: sgomberato stabilimento - infoitinterno : Terracina, chiuso uno stabilimento balneare: caso di covid - infoitinterno : COVID-19, TORNA POSITIVA DALLA SARDEGNA E VA IN UNO STABILIMENTO A TERRACINA: STRUTTURA SGOMBERATA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Terracina

LATINA – Nel Lazio i contagi tornano a salire, ieri sono arrivati a 115, un numero molto alto come non accadeva dal mese di aprile. Nel 73% si tratta di casi di importazione e il 37% dipende dai rient ...LATINA Tutti a casa. Di corsa. La paura arriva in spiaggia a mezzogiorno, al Lido di Enea, a Terracina. Lo stabilimento - che fa parte dell'omonimo residence - è gestito dalla Lega Navale e la notizia ...