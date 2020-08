Calciomercato Lecce: in arrivo Coda, domani le visite mediche (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Lecce: in arrivo Massimo Coda che si è svincolato dal Benevento. domani le visite mediche per l’attaccante Bel colpo del Lecce che ha chiuso per l’arrivo di Massimo Coda. Come riporta Sky Sport nella giornata di domani l’attaccante sarà in Puglia per sostenere le visite mediche e unirsi al suo nuovo club. Arriva da svincolato dopo la stagione con il Benevento dove nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze e 7 gol. Un aiuto importante per la vittoria del campionato di Serie B Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

