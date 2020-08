Battipaglia, altri due casi positivi: rientravano dalla Sardegna (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto rientravano dalla Sardegna i due cittadini residenti a Battipaglia trovati positivi al COVID-19. Si allunga dunque l’elenco dei residenti nel comune guidato dalla sindaca Cecilia Francese che, anche nei giorni scorsi, aveva rilevato nuovi casi di positività. Anche per i due casi precedenti si trattava di persone rientrate da vacanze. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Continua la crescita dei contagi nel salernitano. Dopo il pienone di mercoledì, con 15 positivi in 24 ore, si registrano altri 15 casi per il secondo giorno di fila. Di questi, si contano due ad Angri ...Emergenza covid 19. Continua purtroppo a crescere il numero dei nuovi casi di contagio nel salernitano. Sono 8 positivi questo pomeriggio in provincia di Salerno che si aggiungono ai tre di questa mat ...