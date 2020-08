Zingaretti sostiene che la Raggi sia stata il «principale problema di Roma in questi anni» (Di giovedì 20 agosto 2020) Le elezioni comunali si avvicinano e Zingaretti è sempre più lontano dalla Raggi e dai 5 Stelle – almeno in questo contesto -. Questa mattina il segretario del Pd e governatore del Lazio ha parlato in occasione dell’avvio della campagna ‘Test scuola sicura’ a Roma e sulla Raggi è stato limpido: «Nessun appoggio alla Raggi, che in questi anni è stata il principale problema di Roma». Lo scopo di Zingaretti è del Pd è quello di «combattere per non regalare nulla alla destra di Salvini». LEGGI ANCHE >>> Raggi, Appendino e Nardella denunciati per falso ... Leggi su giornalettismo

