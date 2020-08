Ufficiale: Imolese, biennale per Masala (Di giovedì 20 agosto 2020) Con una nota Ufficiale l’Imolese ha comunicato l’arrivo di Alessandro Masala, centrocampista classe 1996, con il quale è stato trovato un accordo su base biennale. Queste le sue prime parole, come si legge sul sito Ufficiale del club: “Sono felicissimo di essere entrato nella famiglia dell’Imolese Calcio 1919. Ho forti motivazioni, dobbiamo lavorare per farci trovare subito pronti in un campionato difficile come la serie C”. Foto: sito Ufficiale Imolese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NewsTuttoC : UFFICIALE - Imolese, biennale per Alessandro Masala - Milannews24_com : Ufficiale, Torrasi all’Imolese: il Milan lo cede a titolo definitivo - la_rossonera : Ufficiale, Torrasi all’Imolese: il Milan lo cede a titolo definitivo - Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: ?? Contratto biennale con l'#Imolese per #Torrasi - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: ?? Contratto biennale con l'#Imolese per #Torrasi -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Imolese UFFICIALE: Imolese, arriva il centrocampista Masala. Contratto biennale TUTTO mercato WEB Calciomercato LIVE - Florenzi vicino all'Everton. Ansu Fati lascia il fratello di Messi

Il City ha alzato l'offerta per Koulibaly ha alzato l'offerta e De Laurentiis ha abbassato le pretese: il senegalese via come Allan (Everton). Tare cerca un trequartista Un passo più lontano da Messi.

L'Empoli annuncia Dionisi, rabbia Venezia: «È ancora sotto contratto con noi»

L'Empoli Fc ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Alessio Dionisi come nuovo allenatore della prima squadra senza aver avuto il via libera preventivo del Venezia Fc, società per la quale è ancora ...

Il City ha alzato l'offerta per Koulibaly ha alzato l'offerta e De Laurentiis ha abbassato le pretese: il senegalese via come Allan (Everton). Tare cerca un trequartista Un passo più lontano da Messi.L'Empoli Fc ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Alessio Dionisi come nuovo allenatore della prima squadra senza aver avuto il via libera preventivo del Venezia Fc, società per la quale è ancora ...