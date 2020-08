Torino, due calciatori positivi al Coronavirus: sotto controllo invece altri 3 atleti (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Torino deve fare i conti con il Coronavirus, il club granata infatti ha reso noto che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati messi subito in isolamento. Valerio Pennicino/Getty ImagesAltre tre atleti invece sono in osservazione, dal momento che hanno avuto contatti con i positivi negli scorsi giorni. Questa la nota della società granata: “il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da ... Leggi su sportfair

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Due casi di #Covid_19 al Torino ?? - emergenzavvf : Salvataggio ieri all'imbrunire da parte del reparto volo dei #vigilidelfuoco di #Torino: soccorsi con l'elicottero… - DiMarzio : Il #Torino annuncia due positivi, arriva il comunicato - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Il #Torino annuncia due positivi, arriva il comunicato - luponzi : RT @TgrRai: Due giocatori del #Torino positivi al test del tampone per il #coronavirus. In corso accertamenti per altri tre giocatori della… -