Stefano Accorsi e Laetitia Casta, finalmente la verità: “Non sopporto le menzogne” (Di giovedì 20 agosto 2020) Insieme hanno formato una delle coppie più belle e fotografate dello spettacolo. Lei una bellissima modella francese, Laetitia Casta. Lui uno degli attori più talentuosi del cinema italiano, Stefano Accorsi. Ad oggi i due si sono risposati con gli attuali compagni, lei con l’attore Louis Garrel e lui con la modella Bianca Vitali. Stefano Accorsi e Laetitia Casta hanno avuto due figli: Orlando e Athena nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Dopo dieci anni di relazione, però, nel 2013 arriva la rottura. Un amore che sembrava durare a lungo quello di una coppia di giovani ragazzi belli e famosi. La prima a rivelare qualche dettaglio sulla separazione fu proprio Laetitia ... Leggi su velvetgossip

alioscia16 : Stasera in tv 19 agosto, Le fate ignoranti su Rete4: il mistero del bicchiere di Stefano Accorsi che non si rompe - Notiziedi_it : Milano, l’appello di Stefano Accorsi in piazza Duomo: “Usate la mascherina” - __nohate : Niente, stasera super crush per Stefano Accorsi - anna_belle_f : Santo Stefano Accorsi prega per noi #lefateignoranti #ozpetek - Irishsara1980 : @alessioviola Da un’idea di Stefano Accorsi -