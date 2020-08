Spettano i buoni pasto durante lo smart working? A decidere è il datore di lavoro (Di giovedì 20 agosto 2020) Se l’erogazione non è individuata nel contratto collettivo nazionale l’ultima parola sull’erogazione o meno spetta all’azienda, ovvero al datore di lavoro. E’ bene precisara, infatti, che non sempre l’azienda è tenuta ad erogare i buoni pasto a propri dipendenti se questi ultimi svolgono lo smart working. Cerchiamo di capire come funziona il tutto. buoni pasto e smart working Il Tribunale di Venezia con il decreto 3463 dell’8 luglio 2020 si allinea a quanto già espresso dalla Corte di Cassazione: a decidere se erogare o meno i buoni pasto ai dipendenti in smart working, in ... Leggi su notizieora

