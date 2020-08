Scuole nel Lazio, al via i test sierologici sul personale: 120mila gli operatori interessati (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono iniziati oggi nel Lazio i test sierologici sul personale scolastico regionale. Tra insegnanti, autisti e personale non docente sono interessati 12 mila operatori. Al momento al test su base volontaria si sono presentati in 10mila, mentre si stima un’adesione dell’80% alla campagna di test. Quest’ultima è cominciata presso la sede dell’Asl di Roma 2 di Torrenova, presenti all’avvio sia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sia l’assessore alla sanità D’Amato. Nell’Asl verranno effettuati oggi i primi 70 test. Leggi anche: Scuole nel Lazio, al via i test ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Le prossime elezioni, ma anche la riapertura delle scuole, possono "essere a rischio se la circolazione del virus riaumenta". A indicarlo è Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute per ...

