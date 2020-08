Omicidio-suicidio l'ipotesi più forte. Le altre piste: animali o un killer (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentina Raffa Il ritrovamento del bimbo non chiude l'inchiesta. Centrale la fragilità psicologica di Viviana, che temeva di essere seguita. Poco probabile un incontro "sfortunato" È tutto finito. Il piccolo Gioele di 4 anni scomparso il 3 agosto con mamma Viviana è morto. Dopo 16 giorni di ricerche ieri hanno trovato i suoi resti. La speranza di trovarlo vivo era fievole, quasi nulla, ma si continuava a sperare di rivedere splendere quegli occhi azzurri e quel sorriso luminoso in braccio a papà Daniele. Non avverrà. Oggi è il tempo del dolore, che non può prescindere dallo sforzarsi di capire cosa sia accaduto. FIGLICIDIO-suicidio È un'ipotesi considerata sin dall'inizio dell'inchiesta aperta dalla procura di Patti. Viviana uccide Gioele e poi si toglie la vita, forse lanciandosi dal ... Leggi su ilgiornale

Viviana Parisi, il marito esclude ipotesi dell'omicidio-suicidio: "Non avrebbe mai ucciso Gioele" - «Al 99% sono i resti di Gioele» L'ipotesi è omicidio-suicidio - Gioele Mondello e Viviana Parisi | l'ipotesi è omicidio-suicidio - Dj morta «Al 99% sono i resti di Gioele» L' ipotesi è omicidio-suicidio

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio suicidio Dj morta. «Al 99% sono i resti di Gioele». L'ipotesi è omicidio-suicidio Il Messaggero Giallo di Caronia, il mistero della morte di Viviana e Gioele: tutte le tappe

L’ultimo viaggio della dj di Messina Viviana Parisi inizia la mattina del 3 agosto scorso quando la mamma esce con il suo piccolo di appena 4 anni per recarsi al centro commerciale. Qui la prima stran ...

