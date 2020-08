«Non lasciate che ci tolgano la democrazia» (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella terza serata della convention del Partito Democratico statunitense, Barack Obama ha rivolto il discorso più preoccupato e spaventato della sua carriera Leggi su ilpost

