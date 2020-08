Nettuno: al via donazioni di sangue e test sierologici gratuiti (Di giovedì 20 agosto 2020) Arriva ad Anzio e Nettuno la campagna di donazione del sangue organizzata dall’ADS Lazio il cui obiettivo primario è quello di diffondere la cultura del dono, che ha come testimonial d’eccezione l’ex campione di pugilato, Vincenzo Cantatore, che, nei giorni scorsi, accompagnato dal consigliere di maggioranza e presidente della commissione consiliare alla sanità del Comune di Nettuno, Genesio D’Angeli, ha incontrato il Sindaco della Città di Nettuno, Alessandro Coppola ed il Sindaco della Città di Anzio, Candido De Angelis. Un’iniziativa sostenuta dall’Assessorato Ambiente e Sanità di Nettuno, guidato dall’Assessore Claudio Dell’Uomo, in collaborazione con l’Amministrazione De Angelis di Anzio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

