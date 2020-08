Navalny in ospedale. "Avvelenato" Giallo sull'oppositore di Putin (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è in terapia intensiva con sospetto avvelenamento: si è sentito male durante un volo da Tomsk, in Siberia, a Mosca Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

