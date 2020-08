Metroid Prime 4 uscirà ad ottobre? Un altro leak accende le speranze (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella giornata di ieri il sito di un rivenditore francese aveva pubblicato la Collector's Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, facendo aumentare l'hype dei fan che tanto attendono notizie.Nel momento in cui vi stiamo scrivendo quell'elenco è stato cancellato ed ora c'è un nuovo gioco nel mirino di questo rivenditore ovvero Metroid Prime 4. Ancora una volta, l'elenco contiene quasi nessuna informazione sul gioco in questione, ad eccezione di una data di uscita estremamente bizzarra settata per il 30 ottobre 2020.Coloro che hanno seguito lo sviluppo di Metroid Prime 4 sapranno ovviamente che questa data di rilascio è molto improbabile che sia vera, soprattutto perché lo sviluppo del gioco non ha ancora nemmeno un produttore principale. Ancora più ... Leggi su eurogamer

