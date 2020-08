LIVE – Inter-Siviglia, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di giovedì 20 agosto 2020) Giovedì 20 agosto alle 16:45 Antonio Conte terrà la conferenza stampa della vigilia di Inter-Siviglia, match della finale di Europa League che vedrà i nerazzurri protagonisti dopo le eliminazioni di Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico Interista? E quali le eventuali indicazioni della formazione? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dall’inizio dell’evento. Si gioca alle 21:00 di venerdì 21 agosto. AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - internewsit : Siviglia-Inter (finale di Europa League): canale diretta TV e LIVE streaming - - infoitsport : LIVE YOUTH LEAGUE - Inter-Real Madrid 0-0, ripartiti: via al secondo tempo. In campo Persyn per Burgio - Fprime86 : RT @cmdotcom: #YouthLeague: dopo la Juve, il #RealMadrid fa fuori anche l'#Inter: 3-0 - cmdotcom : #YouthLeague: dopo la Juve, il #RealMadrid fa fuori anche l'#Inter: 3-0 -