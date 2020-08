La Sardegna preoccupa: si torna ai numeri aprile, nel Cagliari positivi Bradaric, Ceppitelli e Cerri (Di giovedì 20 agosto 2020) Il focolaio all'interno del resort di Santo Stefano, nell'Arcipelago della Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei, Nuorese, fanno nuovamente ... Leggi su globalist

008MORI : @UnioneSarda Ma questo perché non si preoccupa della Lombardia invece di venire a controllare e a sindacare sulla Sardegna? - antonhell93 : Mi preoccupa quello che sta succedendo in Sardegna perché, diciamocelo, non è la Lombardia, e non penso che si mett… - damy85twit : La #Sardegna preoccupa: si torna a numeri aprile, nel Cagliari positivi Bradaric, Ceppitelli e Cerri - GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna preoccupa Coronavirus Roma: "Dalla Sardegna rischio bomba virale. Necessari test agli imbarchi" RomaToday Coronavirus Campania, preoccupa la crescita esponenziale del numero dei contagi: l’ira di De Luca

Preoccupano i dati sulla diffusione del Coronavirus in Campania dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 casi in più rispetto al giorno precedente Fa paura adesso il numero dei contagiati in Cam ...

La Sardegna preoccupa: si torna ai numeri aprile, nel Cagliari positivi Bradaric, Ceppitelli e Cerri

Il focolaio all'interno del resort di Santo Stefano, nell'Arcipelago della Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei (Nuorese) fanno nuovamente imp ...

Preoccupano i dati sulla diffusione del Coronavirus in Campania dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 casi in più rispetto al giorno precedente Fa paura adesso il numero dei contagiati in Cam ...Il focolaio all'interno del resort di Santo Stefano, nell'Arcipelago della Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei (Nuorese) fanno nuovamente imp ...