Kenneth Branagh riveste i panni di Hercule Poirot: ecco il primo trailer di 'Assassinio sul Nilo' (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo il successo di 'Assassinio sull'Orient-Express', Kenneth Branagh torna a vestire i panni di Hercule Poirot. Arriverà prossimamente nei cinema ' Assassinio sul Nilo , nuovo film tratto da un ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilquotidiano1 : 'Assassinio sul Nilo', Agatha Christie secondo Kenneth Branagh - laviniasounds : RT @MarioManca: #AssassiniosulNilo: il ritorno del Poirot di Kenneth Branagh - MarioManca : #AssassiniosulNilo: il ritorno del Poirot di Kenneth Branagh - JordiCLR : RT @ElCinefilCat: Kenneth Branagh tornarà a ser Poirot - lillyhami : Non sanno inventare più niente, fanno e rifanno i capolavori del passato senza riuscire ad eguagliarli...… -

Ultime Notizie dalla rete : Kenneth Branagh

Con “Poirot a Styles Court” Agatha Christie fa entrare in scena per la prima volta il detective belga: eccentrico, maniacale e geniale, maestro nel mettere in moto le "cellule grigie" ...Kenneth Branagh riveste i panni di Hercule Poirot: ecco il primo trailer di "Assassinio sul Nilo" ...