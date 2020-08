Invasione ibrida a Minsk (Di giovedì 20 agosto 2020) Milano. Un aereo misterioso dei servizi segreti russi che atterra a Minsk nella notte, per ripartire solo tre ore dopo. Giornalisti portati da Mosca che prendono il posto dei colleghi in sciopero alla tv bielorussa. Diverse fonti segnalano movimenti di uomini e mezzi militari al confine est, mentre Leggi su ilfoglio

Milano. Un aereo misterioso dei servizi segreti russi che atterra a Minsk nella notte, per ripartire solo tre ore dopo. Giornalisti portati da Mosca che prendono il posto dei colleghi in sciopero alla ...La Polonia non vuole minacce combinate della Bielorussia in relazione con la Russia, e anzi non vuole che Minsk diventi il corridoio di una invasione, ibrida o meno, del territorio polacco da ...