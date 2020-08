Inter, Conte: «Daremo tutto. Ci tengo a vincere, per il club e i calciatori» (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. vincere PER TUTTI – «Il mio pensiero è sempre rivolto a giocare al massimo queste partite. Personalmente questo è il mio quarto anno che partecipo alle competizioni europee. Diciamo che ho fatto tutti gli step: ottavi, quarti, semifinale e finale. Ci tengo, ma soprattutto per club, calciatori e tifosi. Sono tanti anni che un club come l’Inter non vince una competizione così importante». GRUPPO – «Stiamo lavorando da inizio ... Leggi su calcionews24

