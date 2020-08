Il numero dei positivi nel resort de La Maddalena sale a 26 (Di giovedì 20 agosto 2020) "Il numero dei positivi a Santo Stefano sale definitivamente a 26". L'ha riferito il sindaco de La Maddalena, Luca Montella, parlando del resort in cui da 5 giorni 470 persone sono in quarantena dopo ... Leggi su globalist

6000sardine : Le Sardine si schierano per il #NO al #Referendum Costituzionale. Tagliare il numero dei parlamentari mette in disc… - AnnalisaChirico : Il mero taglio dei parlamentari sarà l’ennesimo spot per i 5Stelle che potrebbero assumere i vertici Pd come spin d… - simonebaldelli : Una classica balla del #m5s in favore del Sì consiste nel comparare il numero dei nostri parlamentari con quelli de… - kitina_marine : RT @strange_days_82: Un grande Borghi ( lega ) asfalta Ricciardi sul numero dei migranti contagiati #agorarai #Borghi #lega @borghi_claudi… - ndbri : RT @EuroMasochismo: Il Governo del Numero, espediente politico-cabalistico per imporre la volontà di pochi: - num. idolatrato come motor su… -