Hitman 3 sarà esclusiva Epic Games Store su PC (Di giovedì 20 agosto 2020) Epic Games ha da poco annunciato che l'attesissimo Hitman 3 sarà esclusiva Epic Games Store, la versione PC sarà disponibile nel gennaio 2021. In seguito il gioco è atteso anche sulle console attuali e su quelle di nuova generazione.Nel frattempo Hitman 2016 è sarà scaricabile gratuitamente dal 27 agosto al 3 settembre sull'Epic Games Store. Ecco il commento di Hakan Abrak, boss di IO Interactive:"L'autopubblicazione di Hitman 3 rappresenta un grosso passo in avanti per la compagnia, inoltre la collaborazione con Epic ci ha fornito gli strumenti per creare il gioco esattamente come lo abbiamo immaginato, senza compromessi per la nostra ... Leggi su eurogamer

