Coniugi e regime patrimoniale, guida a una scelta consapevole (Di giovedì 20 agosto 2020) La ricchezza, più o meno poderosa, è sempre causa di liti. In famiglia, tra amici, nella coppia, al lavoro. Ecco perché, sposandosi, la legge impone ai Coniugi di chiarire il loro regime patrimoniale ossia come il denaro e, in generale, il patrimonio sarà gestito durante (ed eventualmente dopo) il matrimonio. Salvo diverso accordo tra i Coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale. Questo implica che tutti i beni acquistati dai Coniugi durante il matrimonio saranno di proprietà di entrambi nella misura del 50% (anche se è stato solo uno dei Coniugi a compiere l'acquisto). Cadono, inoltre, in comunione dei beni: le aziende gestite da entrambi e costituite ... Leggi su liberoquotidiano

