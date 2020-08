Cesare Romiti, i funerali nella sua Cetona: "Era uno di noi" (Di giovedì 20 agosto 2020) Cetona, Siena,, 20 agosto 2020 - "Qui a Cetona si sentiva semplicemente uno di noi". E' nella cittadina in provincia di Siena che si sono svolti i funerali di Cesare Romiti , ex amministratore ... Leggi su lanazione

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos licenziamenti. Ancora nubi sull… - berlusconi : Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Cesare Romiti. Alla guida della FIAT è stato uno dei manager pi… - chetempochefa : “Cesare Romiti disse che nel capitalismo deve esserci un'etica. Con lui se ne va anche questa idea. Stiamo arrivand… - ClubAlfaIt : Tutte le #Fiat di Cesare Romiti - qn_lanazione : I funerali di Cesare Romiti si sono svolti in #Toscana. L'ex ad della Fiat riposerà a Cetona, in provincia di #Siena -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Romiti

Il Post

Cetona (Siena), 20 agosto 2020 - "Qui a Cetona si sentiva semplicemente uno di noi". E' nella cittadina in provincia di Siena che si sono svolti i funerali di Cesare Romiti, ex amministratore delegato ...Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha lavorato con Cesare Romiti alla Fondazione Italia-Cina: «Non voleva che mi candidassi ma mi ha colpito la modalità quasi rassegnata ma in fondo affettuosa, con l ...