Cecilia Rodriguez irresistibile in bikini: curve mozzafiato per l’argentina! (Di giovedì 20 agosto 2020) Cecilia Rodriguez è in vacanza senza Ignazio Moser. I due sono in crisi e sempre protagonisti del gossip! Cecilia Rodriguez continua a farsi notare sul web dopo la crisi nel rapporto con Ignazio Moser. In questi giorni la speaker e showgirl sta trascorrendo le vacanze insieme alla sorella Belen, che come lei ha rotto con … L'articolo Cecilia Rodriguez irresistibile in bikini: curve mozzafiato per l’argentina! Curiosauro. Leggi su curiosauro

