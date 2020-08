Calciomercato Milan, Deulofeu a sorpresa: “In rossonero sei mesi meravigliosi, è un’opzione concreta” (Di giovedì 20 agosto 2020) Gerard Deulofeu potrebbe tornare al Milan. L’esterno spagnolo, ultima stagione al Watford, cambierà sicuramente aria dopo la retrocessione in Championship. Stagione negativa per tutta la squadra e un grave infortunio per Deulofeu, che ha condizionato il finale di campionato. Ma ora è quasi pronto a ripartire dopo la riabilitazione. E potrebbe farlo dal Milan. I rossoneri lo hanno cercato e anche il classe 1994 ha aperto all’opzione durante un’intervista a ‘Onda Cero’: “Mi sento molto bene. Ho preso l’infortunio con molta positività e sono sereno. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione è stata un disastro, è probabile che lasci il club ... Leggi su calcioweb.eu

