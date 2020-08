Alba Parietti ricorda Ezio Bosso con un messaggio del maestro: ‘Arrossisco anche in silenzio’ (Di giovedì 20 agosto 2020) “Quando mi fanno complimenti mi imbarazzo. Arrossisco anche in silenzio, Alba mia“, sono passati poco più di 3 mesi dalla morte di Ezio Bosso, il direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano scomparso il 15 maggio a soli 48 anni, e Alba Parietti – che con il grande musicista ebbe una storia d’amore – pubblica quello che sembra un messaggio privato inviatole da Bosso, un messaggio in cui si evince tutta l’umiltà di un grande uomo e compositore Quando mi fanno complimenti mi imbarazzo. Arrossisco anche in silenzio, Alba mia. Lo so che magari sembra assurdo. Ma è così. Ciò che faccio è solo impegno e per me è il ... Leggi su tvzap.kataweb

LBellavite : @Sardina20201 Aggiungere le direttive di Alba Parietti tra i punti di riferimento - thx. - Queerrilla : RT @fa_buio: Le risposte di Alba Parietti mi mandano sempre. Dopo “se volevo annoiarmi passavo una serata con lei” abbiamo “non conosco ne… - fa_buio : Alba Parietti davvero io ho tanto da imparare da te. - ilfusebs : RT @fa_buio: Le risposte di Alba Parietti mi mandano sempre. Dopo “se volevo annoiarmi passavo una serata con lei” abbiamo “non conosco ne… - fa_buio : Le risposte di Alba Parietti mi mandano sempre. Dopo “se volevo annoiarmi passavo una serata con lei” abbiamo “non… -