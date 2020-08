Al Policlinico di Milano sono ricoverati per il Covid un 17enne e un 36enne (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Oltre un 17enne di Albano Sant'Alessandro (Bergamo), all'ospedale Policlinico di Milano è ricoverato in Terapia Intensiva anche un 36enne, senza patologie pregresse. Lo apprende l'AGI. LNella maggior parte degli ospedali lombardi non si registrano tuttavia situazioni di particolare criticità al momento. Al 'Papa Giovanni' di Bergamo, in prima linea nei nei mesi più bui della pandemia, non ci sono pazienti ricoverati per sintomatologia da Covid. Alcune persone, entrate per altre patologie, si scoprono poi essere positive in seguito al tampone che viene effettuato all'ingresso per prevenire contagi interni alla struttura. Anche a Codogno, altro ospedale simbolo dove venne ricoverato il cosiddetto ... Leggi su agi

SkyTG24 : Coronavirus Bergamo: grave 17enne, ricoverato al Policlinico di #Milano - Agenzia_Italia : Al Policlinico di Milano sono ricoverati per il Covid un 17enne e un 36enne - Mark33846202 : RT @EasyInve: È ricoverato da ieri al Policlinico di Milano, in Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono giudicate preoccupan… - leone52641 : RT @infoitinterno: Coronavirus Bergamo: grave 17enne, ricoverato al Policlinico di Milano - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Coronavirus Bergamo: grave 17enne, ricoverato al Policlinico di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Milano Al Policlinico di Milano sono ricoverati per il Covid un 17enne e un 36enne AGI - Agenzia Giornalistica Italia Milano, non sono il 17enne bergamasco: in terapia intensiva al Policlinico anche un uomo di 36 anni

Ad esempio, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo è Covid free da diverse settimane. Ciononostante, alcuni positivi si registrano ma solo dopo un tampone effettuato all'ingresso per prevenire la diffusion ...

Malpensa, viaggiatori in coda per il primo giorno di tamponi in aeroporto

Milano, non sono il 17enne bergamasco: in terapia intensiva al Policlinico anche un uomo di 36 anni Un uomo di 36 anni è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano a causa del contagio d ...

Ad esempio, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo è Covid free da diverse settimane. Ciononostante, alcuni positivi si registrano ma solo dopo un tampone effettuato all'ingresso per prevenire la diffusion ...Milano, non sono il 17enne bergamasco: in terapia intensiva al Policlinico anche un uomo di 36 anni Un uomo di 36 anni è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano a causa del contagio d ...