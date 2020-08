45 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia (Di giovedì 20 agosto 2020) (foto: Taha Jawashi/Afp/Getty Images)Il 17 agosto a largo delle coste libiche è naufragata un’imbarcazione con a bordo un’ottantina di migranti: 45, di cui 5 minori, sono morti annegati mentre altri 37 hanno ricevuto soccorso nelle ultime ore da alcuni pescatori e si trovano ora in un centro di detenzione in Libia. Si tratta finora del naufragio più grave del 2020 nella zona Sar di competenza del paese nordafricano, provocato anche da un mancato intervento delle autorità libiche, italiane e maltesi dopo la trasmissione di una richiesta d’aiuto da parte della ong Alarm Phone che, per prima, aveva avvistato la barca in difficoltà. All’invio dell’sos non è seguita alcuna operazione delle guardie costiere dei tre paesi ... Leggi su wired

NAPOLI — «Sono consapevole della responsabilità che mi hanno affidato, ma non ho paura: lavorerò con persone che conosco sia del Pd che del M5S. A Pomigliano è nato un laboratorio politico, ma non par ...

A Panarea due turisti positivi al Covid, tamponi a tappeto

Lo ha detto, su Facebook, il sindaco di Lipari Marco Giorgianni: «Abbiamo rintracciato queste persone - ha aggiunto - che hanno avuto contatti con le nostre strutture e i nostri locali per cui sono ...

