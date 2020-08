Zarco e Morbidelli convocati in direzione gara (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’incidente pauroso tra Johann Zarco e Franco Morbidelli continua a far discutere la MotoGP. L’ultimo capitolo della saga viene dalla Race Direction, che pur in ritardo, decide d’intervenire. Nella giornata di domani, il francese dell’Avintia Racing e il romano del Team Petronas saranno convocati dal collegio dei commissari, per spiegare le loro ragioni. Non si escludono sanzioni, soprattutto per Zarco. Il francese sta vivendo un momento decisamente difficile in questi giorni. Oltre ad essere finito sulla graticola, infatti, il pilota di Cannes dovrà finire sotto i ferri, per un intervento chirurgico ad uno scafoide rotto. L’intervento è previsto per oggi al Policlinico di Modena. Zarco a rischio penalità per l’incidente con ... Leggi su sport.periodicodaily

