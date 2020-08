Ufficiale: Mauricio Isla è un giocatore del Flamengo (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ex giocatore di Udinese, Cagliari e Juventus Mauricio Isla è un nuovo giocatore del Flamengo. Il club brasiliano, con un tweet apparso sul proprio profilo, ha annunciato l’ingaggio del terzino che ha disputato l’ultima stagione nel Fenerbahce. #PodeChegar que o Manto ficou bem demais! A Nação está contigo, Isla! Vamos com tudo! #IslaÉDoMengão pic.twitter.com/WhNabaGFAr — Flamengo (@Flamengo) August 19, 2020 Foto: Twitter Flamengo L'articolo Ufficiale: Mauricio Isla è un giocatore del Flamengo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

