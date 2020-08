Treno deragliato a Carnate, un testimone: “Ho visto un vagone alzarsi di 20 metri. Siamo corsi subito lì, pensavamo ci fossero viaggiatori” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Stavo tornando a casa, mi sono girato e ho visto un vagone alzarsi di 20 metri, subito dopo ho sentito un boato incredibile”. Lo racconta uno dei testimoni del deragliamento avvenuto poco prima delle 12 nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. “Siamo corsi subito sul luogo dell’incidente, temevamo per le persone dentro” L'articolo Treno deragliato a Carnate, un testimone: “Ho visto un vagone alzarsi di 20 metri. Siamo corsi subito lì, pensavamo ci fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano

