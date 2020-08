Tajani “Non esiste ipotesi di sostegno al governo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non esiste l'ipotesi che possiamo sostenere questo governo, detto chiaro e preciso. Volere collaborare nell'interesse dell'Italia, ma il governo ha detto sempre no alla disponibilità del centrodestra. La responsabilità è del governo. E' una vita che combatto contro la sinistra, è inconcepibile essere schierati da quella parte o sostenere questo governo”. Così il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, a Tg2 Post. Quanto al patto siglato tra i partiti del centrodestra, il documento “nasce in vista delle elezioni regionali, richiesto dal presidenza Zaia, ed è un impegno progettuale per il futuro; abbiamo fatto inserire nel documento il presidenzialismo, la riforma della giustizia, e la realizzazione di infrastrutture. E' un programma di governo, ... Leggi su iltempo

