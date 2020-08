Scuola, vertice Cts su protocollo anti-Covid. Conte: rientro a scuola in massima sicurezza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ancora di attualità il tema del ritorno a scuola, con un vertice Cts in relazione al protocollo anti-Covid. Come ci si dovrà comportare in caso di positività in un istituto scolastico e chi dovrà indossare la mascherina? Questi alcuni dei punti e dei temi che dovrà affrontare il Comitato tecnico scientifico (Cts) occupandosi delle linee guida per la riapertura in sicurezza delle scuole. Il documento curato dall’Istituto superiore di sanità è alla stretta finale. In merito alla problematica della scuola, si sono espressi, tra gli altri, il premier Conte e il ministro Boccia. scuola, vertice Cts su ... Leggi su italiasera

italiaserait : Scuola, vertice Cts su protocollo anti-Covid. Conte: rientro a scuola in massima sicurezza - zazoomblog : Scuola: oggi la riunione del Cts e vertice al Ministero sui banchi - #Scuola: #riunione #vertice #Ministero… - BinaryOptionEU : #Scuola, vertice #Cts su protocollo anti-#Covid - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Scuola, vertice #Cts su protocollo anti-#Covid - Adnkronos : #Scuola, vertice #Cts su protocollo anti-#Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola vertice Scuola, vertice Cts su protocollo anti-Covid Adnkronos Scuola, vertice Cts su protocollo anti-Covid

Cronaca - Come affrontare un caso di positività in un istituto scolastico e chi dovrà indossare la mascherina. Saranno alcuni dei temi che affronterà il Comitato tecnico scientifico, Cts, che torna a ...

Scuola: oggi la riunione del Cts e vertice al Ministero sui banchi

Test rapidi come negli aeroporti, una delle ipotesi allo studio per gestire i casi sospetti negli istituti. Restano da sciogliere il nodo del metro di distanziamento e l'uso della mascherina in aula ...

Cronaca - Come affrontare un caso di positività in un istituto scolastico e chi dovrà indossare la mascherina. Saranno alcuni dei temi che affronterà il Comitato tecnico scientifico, Cts, che torna a ...Test rapidi come negli aeroporti, una delle ipotesi allo studio per gestire i casi sospetti negli istituti. Restano da sciogliere il nodo del metro di distanziamento e l'uso della mascherina in aula ...