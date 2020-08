“Quel politico sposato…”. Vladimir Luxuria decide di parlare: “Mi chiamava di continuo. E ha anche figli” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Confessione a 360 gradi per Vladimir Luxuria, che si è raccontata in un’intervista rilasciata a ‘Novella 2000’. L’ex politica ha ammesso che preferisce restare molto spesso riservata, tenendosi dunque solo per sé gli aspetti maggiormente intimi e familiari. Questa sua decisione scaturisce dal fatto che ci tiene tantissimo al rispetto dell’altra persona, soprattutto se quest’ultima ha voglia di non mostrarsi pubblicamente. Le sue parole in merito sono infatti state chiarissime. La donna ha affermato: “Se frequento una persona cerco di rispettare il diritto di chi mi sta accanto o vuole uscire con me una sera in piena tranquillità e totale anonimato”. Poi spazio ovviamente all’identità di genere e al racconto di un retroscena davvero particolare, che ha avuto come ... Leggi su caffeinamagazine

