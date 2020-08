Perugia, risoluzione del contratto con tecnico Oddo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo l'amara retrocessione in Serie C, salta la panchina del Perugia con il divorzio con Massimo Oddo. Questo il comunicato del club: A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo. La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

DiMarzio : Per Massimo #Oddo ufficiale l'addio al #Perugia - ItaSportPress : Perugia, risoluzione del contratto con tecnico Oddo - - sportli26181512 : Oddo, addio al Perugia: risoluzione consensuale: Oddo, addio al Perugia: risoluzione consensuale Il club umbro tram… - sportli26181512 : Perugia, Oddo non è più l'allenatore: rescissione consensuale tra le parti: Massimo Oddo non è più l'allenatore del… - tohadidas : RT @CalcioPillole: #SerieC #Perugia, con una nota ufficiale del club viene ufficializzata la risoluzione del contratto con il tecnico Mass… -