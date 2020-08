Nuovo incendio sulla Pratica di Mare, cadono gli alberi: strada chiusa, traffico deviato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Via Pratica di Mare senza pace a causa degli incendi: sono almeno 4 quelli di oggi. Dopo i tre del primo pomeriggio, le fiamme hanno coinvolto un altro tratto della SP 104bis, provocando la caduta di diversi alberi. Il pericolo derivante dal crollo degli alberi ha spinto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, competenti per il tratto di strada interessata, a chiudere al traffico veicolare e a deviare il transito verso via Monte d’Oro, che è invece appena stata riaperta dopo l’incendio delle ore 16:00. Le code su via di Pratica di Mare sono lunghissime, a partire dalla rotonda dell’aeroporto De Bernardis in direzione Pomezia. traffico fermo anche sul rettilineo che costeggia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Olbia, ancora alto il pericolo incendi

Olbia, 19 agosto 2020- Con l’innalzamento delle temperature previsto su tutto il territorio regionale, la Protezione civile della Sardegna per domani, giovedì 20 agosto, ha emanato un nuovo bollettin ...

