Nocera Inferiore, il comunicato del sindaco sui casi Covid (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Con i sei nuovi casi rilevati oggi dall’Asl, diventano 7 i cittadini positivi accertati a seguito di screening nel comune di Nocera Inferiore, dove il sindaco Manlio Torquato, ha diffuso una nota per tranquillizzare la popolazione. “Sono tutti appartenenti a due precisi nuclei familiari – scrive il sindaco – secondo quanto comunicatoci dall’ASL sono in buone condizioni, non ospedalizzati e controllati.Abbiamo attivato il servizio di Assistenza comunale per ogni necessità.Non dobbiamo allarmarci. Dobbiamo Imparare a conviverci, approcciamoci con prudenza per una differente normalità che non imprigioni la nostra vita, ma non ci faccia ammalare.Si ... Leggi su anteprima24

La provincia di Salerno tra la serata di martedì 18 agosto e la mattinata di mercoledì 19 registra 10 nuovi casi di covid-19. Quattro ieri sera e 6 questa mattina. I primi si tratta di 3 persone di Me ...

