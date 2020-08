Meloni avverte il governo: «Non azzardatevi a rinviare le elezioni, pronti a scendere in piazza» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Voglio essere molto chiara. Primo, non si azzardino a dire — come comincio a sentire in giro — che le Regionali vanno rinviate per l’emergenza Covid». Giorgia Meloni avvisa il governo. E lo fa attraverso una luna intervista al Corriere della Sera. “Siamo pronti a scendere in piazza” «Non lo accetteremmo mai – prosegue la leader di FdI – perché non si può usare la pandemia per scopi elettorali, come a volte già è stato fatto. Noi ci presentiamo alle Regionali per dare un governo migliore nei territori ai cittadini, ma è indubbio che si tratta di un test rilevante anche a livello nazionale. E dunque, se le risposte che arriveranno dagli elettori saranno quelle che immaginiamo, non si ... Leggi su secoloditalia

