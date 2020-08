In Cina più di 100mila persone sono state evacuate a seguito di inondazioni causate da fiume Yangtze (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Cina il 18 agosto più di 100mila persone sono state evacuate per via delle inondazioni causate dal fiume Yangtze. Le inondazioni hanno anche messo in pericolo un sito patrimonio mondiale dell’Unesco, il Buddha gigante di Leshan, alto 71 metri Leggi su ilpost

