Impennata di casi e ricoveri Coronavirus | nessuna regione a contagio zero

nessuna regione a contagio zero. È quanto emerge dal bollettino di mercoledì 19 agosto, rilasciato dal ministero della Salute in merito alla situazione dell'emergenza Coronavirus in Italia. Tornano a salire in maniera importante i tamponi effettuati (71.095) e di conseguenza i nuovi casi: sono 642 nelle ultime 24 ore, a fronte di 7 morti e 364 guariti. Gli attualmente positivi sono 15.360, la stragrande maggioranza dei quali si trova in isolamento domiciliare (14.428): va però registrato l'aumento di ricoverati con sintomi in ospedale (866, +23) e di quelli in terapia intensiva (66, +8). Per quanto riguarda le regioni invece, detto che nessuna è a contagio zero, ce ne sono ben tredici in doppia cifra: guida ...

Sono 45 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta risalito rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8. Gli attuali ...

Bollettino Covid: 642 nuovi positivi e 7 morti. Boom di casi in Lombardia e Lazio

I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 642. Le vittime registrate oggi sono 7, quattro solo in Lombardia, dove c'è una nuova impennata di casi (91), così come nel Lazio, dove i nuovi ...

